صور.. انتظام سير العملية الانتخابية ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتظمت اليوم الاثنين فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية سير العملية الانتخابية فى انتخابات 2024 لليوم الثاني على التوالى، والتى انطلقت أمس الأحد وتستمر ليوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر.

وشهد اليوم من بدايته وقبل فتح باب التصويت والمقرر فى تمام الساعة التاسعة صباحا، اقبالآ كبيراً وتكدس أمام اللجان العامة والفرعية بمعظم اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا، على حدا سوء، وذلك للادلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024 هذا العام، تشهد اقبالآ كبيراً من فئة الشباب فى مرحلة 18 عاماً فما فوق، فضلاً عن مشاركة كبيرة وقوية من قبل العنصر النسائي وكبار السن من الرجال والسيدات على حدا سوء.

الانتخابات تتم وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشدده أمام اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تواجد مرورى مكثف أمام اللجان.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .