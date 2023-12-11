الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طوابير للسيدات والشباب في لجان شبرا ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

طوابير للسيدات والشباب
طوابير للسيدات والشباب بلجان شبرا ثاني أيام الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين بروض الفرج طوابير طويلة للسيدات والشباب أمام اللجان وذلك للإدلاء بأصواتهم في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية. 

txt

الأنبا بيشوي يشارك في الانتخابات الرئاسية بأسوان.. شاهد

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي برمسيس

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من الأحدٍ حتى غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

طوابير للسيدات والشباب بلجان شبرا ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 
طوابير للسيدات والشباب بلجان شبرا ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 

مواد متعلقة

توافد المواطنين علي لجنة مدرسة خديجة يوسف بنات بأسيوط

إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في مدرسة النصر بأكتوبر

أسقف ورئيس دير القديس باخوميوس يشارك في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

كبار السن يتوافدون على لجان الدقي للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية