الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

الأنبا ديسقورس
الأنبا ديسقورس

حرص نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس  يحنس القصير  بطريق العلمين ومجموعة من الآباء الرهبان، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين في إحدى اللجان التابعة للقطاع.

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أسقف شبين القناطر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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يأتي هذا في إطار اليوم الثاني من عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي مقرر لها أن تستمر على مدار ٣ أيام.

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاركت الكنيسة القبطية  عملية الانتخابات  التي انطلقت امس، كما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة .

 

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