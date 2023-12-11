أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

حرص نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين ومجموعة من الآباء الرهبان، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين في إحدى اللجان التابعة للقطاع.

يأتي هذا في إطار اليوم الثاني من عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي مقرر لها أن تستمر على مدار ٣ أيام.

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أسقف دير القديس يحنس والرهبان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شاركت الكنيسة القبطية عملية الانتخابات التي انطلقت امس، كما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة .