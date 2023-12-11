عبدالإله السناني: مهرجان الرياض كشف عن جيل مبشر في المسرح

عقد مساء أمس المؤتمر الصحفي الثاني الخاص بمهرجان الرياض للمسرح، والذي كشف عن تفاصيل الدورة الأولى المزمع إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر الجاري، بحضور سلطان البازعي رئيس هيئة المسرح و الفنون الأدائية، ود. عبدالإله السناني رئيس المهرجان، وعضو هيئة المسرح.

أكد السناني خلال كلمتة إن الحراك المسرحي الذي تشهده المملكة عموماً، ومهرجان الرياض للمسرح على وجه الخصوص، يجعلنا أمام بشائر تستحق الانتباه والفخر، وقال: هي بشائر جيلٍ مسرحي مبدع من شبابنا وبناتنا الذين يقبلون على المسرح بشغف كبير، و يبادرون في ابتكار تجاربهم الفنية، ويصنعون أملاً حقيقياً لازدهارٍ مسرحي سعودي يوازي هذه النهضة ويعد بنجاح استراتيجياتها الرامية لصناعة مسرحية راقية تزدهر في مناحي بلادنا، تعكس ثقافتنا وحضارتنا، وتشارك في النهضة الشمولية التي ترتفع فيها جودة الحياة، ويرتقي فيها الاقتصاد عبر ابداع وفاعلية المجتمع.

‏واضاف: لطالما كان المسرح السعودي حاضراً، لكنه اليوم يمضي في خطط تنموية لما نشهد مثلها يوماً، ولم نشاهد مثلها في تجارب دول المنطقة. وسوف يصنع مسرحنا تجربة محلية وعالمية تحمل رسالة المسرح الخالدة في السلام والمحبة والثقافة، وتنقل معها واقعنا العظيم، ميراثنا الحضاري الضخم الذي كان في إحدى تجلياته نوراً للعالم أجمع.

وكشف السناني خلال المؤتمر عن اعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر وعضوية كل من الفنان العالمي غسان مسعود من سوريا، د. مدحت الكاشف من مصر، الكاتب صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، مهندس الديكور فهد المذن من الكويت.

وأشار السناني إلى أن المهرجان قرر أن تكون دولة ضيف الشرف للدورة الأولى هي تونس، وسوف يعرض منها مسرحية "مايراوش"، كما يتضمن المهرجان مجموعة من الندوات النقدية منها ندوة بعنوان "المسرح و العولمة تحديات وفرص التبادلات الثقافية" ويشارك فيها د.خالد أمين من المغرب، د. كريستوفر بالم من ألمانيا، د. ريتشارد غوف من انجلترا، د. ايريكا فيشر من ألمانيا، د. ريتشارد شيشنر من الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك يوجد مجموعة من الورش التطبيقية منها: ورشة الإخراج المسرحي من التصور الأول إلي العرض الأول بقيادة المخرج المصري خالد جلال، لغة الحركة و الجسد وفن الممثل بقيادة د. قاسم بياتلي، ورشة الدراماتورجيا: مفاهيم ..إجراءات ..وتطبيقات للدكتور عبد المجيد الهواس.

الجدير بالذكر أن السناني سبق واعلن عن ال10 عروض المسرحية السعودية المتأهلة للمسابقة وضمّت أسماء المسرحيات العشرِ المتأهّلة إلى مسابقة مهرجان الرياض كلّاً من "بحر" لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و"الحِجر" لفرقة نادي القفزة الأولى، و"طليعة هجر" لفرقة كلوز ميديا، و"صفعة" لفرقة كالوس، و"ذاكرة الشيطان" لفرقة رؤية، و"ضوء" لمسرح الطائف، و"بائع الجرائد" لفرقة فن بوكس، و"ذاكرة صفراء" فرقة نورس، و"دوار مغلق" لنادي مسما المسرحي، و"الظل الأخير" لفرقة الوطن المسرحية.