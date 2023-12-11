الانتخابات الرئاسية .. توافد أهالي شبرا مصر بكثافة للتصويت في اليوم الثاني (صور)

توافد أهالى شبرا مصر على اللجان الانتخابية عقب بدء عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في مختلف اللجان بعد وصول القضاة الي مقار اللجان واتخاذ الإجراءات الإدارية لفتح اللجان.



شهدت اللجان امس، احتشاد الرجال والنساء والشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، والاحتفال بالعرس الانتخابى، وسط إقبال كثيف تتقدمه السيدات.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.