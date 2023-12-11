مديرية الزراعة بسوهاج تنتخب الرئيس

تواصل مديرية الزراعة بسوهاج حشد الناخبين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لليوم الثاني على التوالي صرح بذلك الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظة .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم حشد العاملين بمديرية الزراعة، واستعراض أهم المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت العديد من الإنجازات في كافة المجالات، والتي ضمنت استقرار الأوضاع، والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية، والتأكيد على ضرورة دعم وتأييد استمرار مسيرة العطاء والبذل من أجل مصرنا الحبيبة والغالية، والاصطفاف خلف قيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال المسيرة.





وأكد "دياب" على ضرورة مشاركة جميع العاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة خاصة، وجميع أهالي المحافظة عامة، في الاستحقاق الدستوري الحالي، لإرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة ديمقراطية فاعلة، وأن أبنائها قادرون على اختيار قائد لسفينة الوطن الغالي، في المرحلة القادمة المليئة بالتحديات داخلياً وخارجياً، واستمرارا للتنمية من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وفتحت اللجان الإنتخابية البالغ عددها 675 لجنة إنتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للعرس الإنتخابي الكبير، عقب وصول القضاة والمستشارين والموظفين، والتي تختتم أعمالها غدا الثلاثاء، وانتظمت العملية الإنتخابية في جميع لجان مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا .





ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.





وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 512 مدرسة فتحت أبوابها في الموعد المحدد للعملية الإنتخابية، قامت المديرية بتجهيزها كمقرات إنتخابية، للانتخابات الرئاسية، ووفرت بها خطوط التليفونات وتأمين كامل للمقرات، وكذلك توفير عناصر بشرية من إدارات المدارس مقرات اللجان الانتخابية لمعاونة الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتوفير أدوات نظافة وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالمدارس، بالإضافة إلى معاونة الأجهزة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، من خلال توفير أى بيانات أو معدات تحتاجها.

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المقرات الانتخابية تشمل، 49 مقرأ بمركز طما، و46 بمركز طهطا، و35 بمركز جهينة، و40 بمركز المراغة، و84 بمركز سوهاج ، و41 بمركز أخميم، و25 بمركز ساقلتة، و54 بمركز المنشاة، و56 بمركز جرجا، و40 بمركز البلينا، و47 بمركز دار السلام.