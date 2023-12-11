محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات لم تتلقَ أية إخطارات أو شكاوى خلال اليوم الأول لإنتخابات رئاسة الجمهورية>

وأن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار ال 24 ساعة لإستقبال وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال سير العملية الإنتخابية مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية .

حيث شهدت محافظة بورسعيد شهدت إقبال غير مسبوق على المقرات الإنتخابية فى اليوم الأول ، وجدد محافظ بورسعيد دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري .