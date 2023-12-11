إقبال متزايد للناخبين على اللجان الانتخابية بالقصير

رغم سقوط أمطار...

شهدت مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر اقبال من الناخبين على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني بالرغم من هطول أمطار غزيرة على المدينة، حيث افادت ادارة ازمات وعمليات محافظة البحر الاحمر باغلاق طريق القصير - قفط لعدم استقرار الاحوال الجوية وهطول امطار شديدة تصل الي حد السيول

حيث فتحت اللجان أبوابها فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين رغم هطو الأمطار بغزارة، و تتم العملية الانتخابية في هدوء ساكن، ويستمر التصويت حتي التاسعة مساءا للاختيار بين 4 مرشحين وهم ( عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ) .



وشهدت اللجان توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل فتح اللجان الانتخابية وخاصة بمدن الغردقة ، حلايب وشلاتين وانتشرت قوات الشرطة بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر .

يذكر ان عدد اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية و8 لجان عامة ، حيث تضم مدينة رأس غارب 8 لجان ، ومدينة الغردقة 40 لجنة ، وتضم مدينة سفاجا 11 لجنة ، ومدينة القصير 11 لجنة ، اما مدينة مرسي علم تضم 7 لجان ، ومدينة الشلاتين 3 لجان ، وحلايب لجنتين ، كما يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الساحلية 24771 3 ناخبا .

لجان القصير



