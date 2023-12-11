العربية لحقوق الإنسان تصدر التقرير الأول لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، اليوم، التقرير الأول لمتابعة الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية؛ لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية 2024 -2030 والتي بدأت في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يتخللها ساعة استراحة منتصف اليوم ولمدة 3 أيام، ويحق لنحو 67 مليون مصري يشكلون قاعدة بيانات الناخبين المصريين المسجلين في الداخل لكل من بلغ 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت

وأكدت المنظمة في بيانها، استمرار متابعتها لمجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق، ويتكون فريق المتابعين الدوليين من 38 متابع دولي يحملون جنسيات 18 دولة عربية وأوروبية من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقيادات المنظمات العضوة وخبراء استشاريين، وتتابع المنظمة انتخابات 2024 في مصر وفق تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2023 ضمن المنظمات الدولية المصرح لها بمتابعة الانتخابات في مصر 2024.



وأضافت: الفريق الأول القاهرة الكبرى محافظة القاهرة وتضم 45 لجنة عامة، وتشمل 58 لجنة للوافدين، ومحافظة الجيزة وتضم 26 لجنة عامة، وتشمل 47 لجان للوافدين، ومحافظة القليوبية وتضم 16 لجنة عامة، وتشمل 9 لجان للوافدين.

والفريق الثاني "شرق" ويشمل محافظة الدقهلية وتضم 24 لجنة عامة، وتشمل 7 لجان للوافدين، ومحافظة دمياط وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الشرقية وتضم 25 لجنة عامة، وتشمل10 لجان للوافدين.



والفريق الثالث غرب محافظة المنوفية وتضم 12 لجنة عامة، وتشمل 8 لجان للوافدين، ومحافظة الاسكندرية وتضم 18 لجنة عامة، وتشمل 36 لجنة للوافدين، ومحافظة الغربية وتضم 14 لجنة عامة، وتشمل 22 لجنة للوافدين

والفريق الرابع "الصعيد" محافظة بني سويف وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 4 لجان للوافدين، ومحافظة المنيا وتضم 13 لجنة عامة تشمل 3 لجان للوافدين، ومحافظة الفيوم وتضم 10 لجنة عامة، وتشمل 3 لجان للوافدين.



والفريق الخامس القناة محافظة الاسماعيلية وتضم 10 لجان عامة، وتشمل 11 لجنة للوافدين، ومحافظة بورسعيد وتضم 9 لجان عامة، وتشمل 5 لجان للوافدين، ومحافظة السويس وتضم 5 لجان عامة، وتشمل 6 لجان للوافدين.



متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات:

استمرت الهيئة الوطنية للانتخابات في تواصلها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة في عدد من المحافظات والتي بثته عبر وسائل الاعلام، وذلك للوقوف حول ما إذا كان هناك ثمة شكاوى قد وردت إليهم في شأن سير العملية الانتخابية، حيث أكدوا، أن الملاحظات تتعلق بوجود طوابير طويلة من الناخبين أمام لجان الاقتراع الفرعية، وكثافة في عملية التصويت وخاصة في اللجان المخصصة للوافدين.

كما أوضحت ظهر اليوم انتظام سير عملية التصويت وفتح 11.631 لجنة فرعية داخل376 لجنة عامة أبوابها في المواعيد القانونية، فيما أشارت إلى تأخر فتح إحدى باللجان في محافظة الجيزة مبنى 44 بقسم العياط، نظرا اختلاف الموقع الجغرافي مع القاضي.



فيما أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في الاستعانة بخدمات الاستعلام عن المقر الانتخابي، استخدام نحو 5 ملايين مواطن، الاستعلام عن مقار انتخابهم اليوم، إضافة إلى و500 ألف استعلموا عبر الرسائل النصية على الرقم 5151، وكذلك 500 ألف أخرى عبر البريد.

وتطرقت إلى وفاة رجل وسيدة أمام أبواب مراكز الانتخاب في محافظتي الدقهلية والقاهرة لأسباب صحية.

كما أوضحت الهيئة إلى تلقيها شكوى من أحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يتضرر من عدم توافر بطاقات التصويت بطريقة "برايل" بإحدى لجان محافظة الجيزة، فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على تدخلها على الفور وقامت بدعم تلك اللجان بالبطاقات اللازمة.



وكذلك تلقى شكاوى بشأن بطء العملية الانتخابية نتيجة الكثافة العددية أمام اللجان، مشيرة إلى التعامل سريعًا مع هذه الأزمة وحلها في الساعات الأولى من فتح اللجان.



وقائع المتابعة

وخلال اليوم الأول، تابعت الفرق الإقليمية مجريات التصويت في 18 لجنة عامة تضم 110 لجنة فرعية، حيث اتجه القسم الأول من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة القاهرة ويضم الأستاذ "عصام يونس"، القاضي "محمد الطراونة"، والأستاذة "جهدة ابو خليل"، والأستاذة "رنا غانم"، الأستاذ "علاء شلبي"، وتابع الفريق 16 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (14 و 41 و 42).

فيما اتجه القسم الثاني من فريق القاهرة الكبرى إلى محافظة الجيزة المكون من الأستاذ "مجدي حلمي"، والدكتور "عبد المنعم الحر"، والأستاذ "خولة مطر"، والدكتور "محمد سالم الكعبي"، وتابع الفريق 20 لجنة فرعية داخل 3 لجان عامة (3 و 4 و 17).

ووصل فريق غرب والمكون من الأستاذ "اسلام أبو العنين"، الأستاذ "بوبكر لركو"، الأستاذ "عبد الجليل يوسف" إلى محافظة المنوفية وتابع الفريق عدد 10 لجان فرعية تتبع 2 لجنة عامة (1 و 6).

كما وصل فريق إقليم القناة والمكون الأستاذ "اسلام عبد ربه"، والأستاذ "كمال المشرقي"، والدكتور "الحسن الإدريسي" إلى محافظة الإسماعيلية، وتابع الفريق 14 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (1 و 2 و10).

في حين وصل فريق الصعيد والمكون من محمد راضي وضياء الشمري، ومساعد العنزي، ومصطفى عبد الكبير، إلى محافظة بني سويف، وتابع الفريق 10 لجان فرعية في 3 لجان عامة (4 و 6 و 7).

فيما وصل فريق شرق والمكون من السيد إبراهيم، زخضر بنسعيد، ووليد عبدي، وعمر المسالمة إلى محافظة الدقهلية، وتابع الفريق 38 لجنة فرعية في 4 لجان عامة (1 و 2 و 14 و 15).



ملاحظات إيجابية



* انتظام عملية التصويت بشكل ملفت

* تمسك ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة

* مشاركة المرأة بكثافة

- احتشاد في الساعات الأولى وكذا في الساعة الأخيرة من الاقتراع

* انتظام عملية التصويت في كافة اللجان

* إجراءات تأمين كبيرة على مقار الاقتراع

- إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات

- استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين

* توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم

- توافر المعلومات والارشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية

* توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان

* توافر إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر



ملاحظات سلبية

* تأخر دخول متابعي المنظمة في لجان مدرسة المحسمة الإعدادية بمركز مركز القصاصين الجديدة وتضم 12 – 13 التابعة للجنة العامة 1 قسم أول الاسماعيلية، وتكرر الأمر مع لجنة رقم (6) "مكتب صحة السبع بنات" التابعة للجنة العامة 10 مركز القصاصين الجديدة، وكذا تعطيل متابعي المنظمة من دخول لجان "مدرسة أبو الهول القومية المشتركة" تتبع لجنة عام رقم 1 قسم الجيزة في محافظة الجيزة

* عدم الانضباط داخل بعض اللجان (تكدس الناخبين في بعض الأوقات).

* احتشاد أنصار المرشحين أمام بعض مقار الانتخاب وتصاعد الأغاني الوطنية في محيط مقار الاقتراع.

* لوحظ تعطل الموقع الالكتروني للهيئة لبعض الوقت خلال ساعات اليوم.