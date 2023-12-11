دعاء يخفف سكرات الموت

قال تعالى في كتابه العزيز في سورة ق : “وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد”، وتوضح تلك الآية مدى صعوبة تلك اللحظات، وهناك بعض الأدعية التي وردت في السنة النبوية ودورها التخفيف من حدة سكرات الموت.

أدعية

ومن بين الأدعية:

ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأَيْتُ رسولَ اللَّه صَلّى اللهُ

عَلَيْهِ وسَلَّم وهُوَ بِالموتِ، عِندهُ قدحٌ فِيهِ مَاءٌ، وهُو يدخِلُ يدهُ في القَدَحِ،

ثم يمسَحُ وجهَهُ بالماءِ، ثم يقول : «اللَّهُمَّ أَعِنِّي على غمرَاتِ الموْتِ وَسَكَراتِ المَوْتِ» رواه الترمذي.

كما قد عن عائشة رضيَ اللَّهُ عنها قالت : سَمِعْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهُوَ مُسْتَنِدٌ إِليَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي وَارْحمْني، وَأَلحِقني بالرَّفِيقِ الأَعْلَى» متفق عليه.

دعاء سَكرات الموت

من أفضل الأمور التي يمكنك القيام بها عند اقتراب سكرات الموت من شخص ما،

تلقيته الشهادة فقد ورد في أهمية ذلك العديد من الأحاديث المختلفة مثل:

ما ورد عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-:

(مَن كانَ آخرُ كلامِه لا إلَه إلَّا اللهُ، دخلَ الجنَّةَ).

كما جاء عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- قال: (رأى عُمَرُ طَلحةَ بنَ

عُبَيدِ اللهِ ثَقيلًا، فقال: ما لكَ يا أبا فُلانٍ؟ لَعَلَّكَ ساءَتكَ إمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ يا أبا فُلانٍ؟

قال: لا، إلَّا أنِّي سمِعتُ مِن رَسولِ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَديثًا، ما

منَعَني أنْ أسألَهُ عنه إلَّا القُدرةُ عليه، حتى ماتَ، سمِعتُهُ يَقولُ: إنِّي لَأعلَمُ

كَلِمةً لا يَقولُها عَبدٌ عِندَ مَوتِهِ، إلَّا أشرَقَ لها لَونُهُ، ونَفَّسَ اللهُ عنه كُربَتَهُ. قال:

فقالَ عُمَرُ: إنِّي لَأعلَمُ ما هي. قال: وما هي؟ قال: تَعلَمُ كَلِمةً أعظَمَ مِن كَلِمةٍ

أمَرَ بها عَمَّهُ عِندَ المَوتِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟ قال طَلحةُ: صَدَقتَ، هي واللهِ هي).