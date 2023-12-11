عقب الإدلاء بصوته.. رئيس الضرائب يدعو العاملين بالمصلحة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
أدلى الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات بالسادس من أكتوبر .
وقال عقب الإدلاء بصوته إن مشاركتنا الانتخابية لاختيار الرئيس المقبل لمصر حق دستوري وواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ، ووجه رسالة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، وكافة المواطنين بضرورة التوجه لمقراتهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم .
وأكد " الدكتور فايز الضباعني " أن مصر تشهد خلال هذه الأيام عرس ديموقراطي تمثل في احتشاد المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، بكل تحضر ورقي .
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين .