بدء أعمال التصويت بلجان الأقصر في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

بدأ الناخبون في الأقصر بالتوافد على اللجان، مع بداية اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024، والتي يتنافس بها أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

وشهدت لجان المحافظة عمليات تأمين مشددة في اليوم الثاني من الانتخابات، ورصدت عدسة الوفد بلجان البندر إقبال السيدات والرجال، وتوفير الاستراحات باللجان، كما يستقبل الشباب المتطوعون، كبار السن من الناخبين، لتوجيههم إلى مقر لجنتهم داخل المقر الانتخابي.

يشار إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية، و4 لجان وافدين.

دائرة قسم الأقصر وتضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 25 لجنة، بعدد 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.