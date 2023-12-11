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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تأخير فتح اللجان الانتخابية بمحطة مصر برمسيس ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت اللجان الانتخابية بمحطة مصر برمسيس صباح اليوم الاثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية تأخير نحو ربع ساعة في فتح اللجان عن الموعد المحدد لها في التاسعة صباحا وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

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 وقد توافد العشرات من الناخبين أمام اللجان واصطفوا في طابور سير منتظرين فتح اللجان في الموعد المحدد لها في التاسعة صباحًا، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 أمس الأحد لمدة ثلاثة أيام حتى غدًا الثلاثاء، حيث تبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 وينافس في الانتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وتنطلق العملية الانتخابية في كافة أنحاء محافظات الجمهورية في 9376 مركزًا انتخابيًا بإجمالي ١١ ألفًا و٦٣١ لجنة اقتراع فرعية موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ويحق لحوالي ٦٧ مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم وفق قاعدة بيانات الناخبين.


 

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