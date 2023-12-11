بدء فتح اللجان بالأقصر في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

بدأت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر، فتح أبوابها؛ مع بداية التصويت لليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024.

وشهد محيط اللجان عمليات تأمين مشددة، كما حضر المتطوعون من الشباب والفتيات؛ والذين يساعدون في أعمال التنظيم داخل المقار الانتخابية، بالإضافة لمساعدة كبار السن وتوصيلهم إلى اللجان المدرج بها أسماؤهم.

يشار إلى أن عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية، و4 لجان وافدين.

دائرة قسم الأقصر وتضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 25 لجنة، بعدد 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.