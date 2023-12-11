عامل يشرع في إنهاء حياة شقيقه بسبب الميراث بطما

استقبل مستشفى طما المركزي مزارع في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالبطن تعدى عليه شقيقه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية آلت إليهما بالميراث وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "أبو الغيط . ز . م . م" 42 سنة مزارع ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالبطن .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيقه "حسين . ز . م . م" 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته بسبب خلاف على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بذات الناحية .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقع لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .