انتفاضة نجوم الفن ما زالت مستمرة تضامنًا مع القضية الفلسطينية ضد المحتل (شاهد)

أعرب بعض مشاهير ونجوم الفن عن تضامنهم المستمر للقضية الفلسطينية وعن مدى استيائهم لما يحدث منذ طوفان الأقصى حتى الآن، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة شعب غزة، الذي ما زال يسقط منه آلاف الشهداء من الأطفال والنساء ومواصلة الضغط النفسي لدى الشعوب العربية وليس فلسطين فقط، وذلك بعدما قام الكيان الصهيونى بأسر رجال دون ملابس مؤخراً، فانتفض الجميع اعتراضاً على الجرائم البشعة التي تحدث داخل فلسطين من قبل المحتل.

كندة علوش

هاجمت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، المحتل بعد الاعتداءات الوحشية على أهل غزة وخاصة أطفالها.

علقت كندة علوش قائلة: "إنه لعالم بائس ذلك الذي يدعو لعدم أكل لحوم الحيوانات خوفًا على أرواحها ولا يكترث لموت الأطفال، إنه لعالم مظلم ذلك الذي يحاضر بملايين الصفحات عن نبذ العنصرية وقبول الآخر، يعتبر ملايين الفلسطينيين جنسًا أدنى وإبادتهم بهذا الشكل البشع لا تستدعي التحرك".

أضافت كندة علوش: "إنه لعالم منافق هذا الذي نعيش فيه. آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية أغرقنا بها الغرب، هو اليوم يضرب بها عرض الحائط وهو يشارك بدم بارد بقتل أطفالنا وأهالينا في غزة".

درة زروق

ما زالت الفنانة درة زروق تدعم شعب غزة ضد الجرائم غير الإنسانية التي يتعرض لها القصف المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن أكثر من 17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من والمفقودي والجرحى.

نشرت درة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جزءًا من أغنية داعمة لفلسطين، وعلقت عليها قائلة: "ظلم وقهر مازال يعيشه الشعب الفلسطيني.. الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع.. ولكن سنظل نحاول التعبير بمختلف الطرق لما بقي من إنسانية في العالم".

أضافت درة زروق معلقه: "حتى لو أمسى وقف الإبادة والاحتلال الغاشم حلما، فهو لن يموت لأنهم أصحاب الحق، ولأن قضيتهم قضيتنا جميعا.. الله يحميهم ويزيل الغمة".

نسرين طافش

تضامنت الفنانة نسرين طافش، مع القضية الفلسطينية وشعب غزة ضد جرائم المحتل، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، باقة من الصور لها ترتدي "سويت شيرت" عليه ألوان علم فلسطين، وعلقت: "عليكي مني السلام يا أرض أجدادي.. ففيكي طاب المقام وطاب إنشادي".

محمد عساف

عبر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن غضبه الشديد من الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث مؤخرًا على غزة.

وعلق محمد عساف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "لا أجد الكلمات للتعبير عما يجري، لقد تعب الكلام منا.. تنفذ آلة القتل الإسرائيلية المجزرة تحت عين العالم، فلا يتحرك أحد، لنا الله. لنا الله يا أهلي في غزة. لنا الله".

نسرين طافش

محمد عساف