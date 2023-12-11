على خطى المطاعم| حضري سلمون مشوي بالبرتقال

سمك سلمون من أنواع الأسماك الصحية، والتي تحتوي علي نسبة عالية من الأوميجا3 وبعض العناصر الآخرى الهامة لصحة الجسم، ولأن صوص البرتقال من أشهى الصوصات التي تعطي مذاق لذيذ ومميز للوصفة، نقدم لك طريقة عمل سلمون مشوي بالبرتقال.





سلمون مشوي بالبرتقال

طريقة عمل سلمون مشوي بالبرتقال

المقادير

- البرتقال : 2 حبة (مقطع دوائر)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة ونصف

- سلمون : 4 قطع (فيليه)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة ونصف

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مجفف)

- عصير البرتقال : نصف كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة ونصف

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة.

2. اخلطي الفلفل الأسود وبشر الليمون والثوم البودرة والبقدونس المجفف في طبق صغير.

3. ضعي البرتقال المقطع في طبق فرن لعمل قاعدة في الطبق.

4. وزعي فوق البرتقال البصل الشرائح ثم القليل من زيت الزيتون ونصف كمية البهارات والبقدونس.

5. أدخلي الطبق للفرن لمدة 25 دقيقة حتى يصبح البصل محمر وذهبي.

6. ازيلي الطبق من الفرن وزيدي حرارة الفرن ل 220 درجة.

7. ازيلي البصل والبرتقال المشوي لحواف الطبق وضعي قطع السلمون في منتصف الطبق وتبلي بباقي كمية البهارات.

8. اخلطي عصير البرتقال وعصير الليمون والعسل وأضيفي المزيج فوق السلمون.

9. أعيدي الطبق للفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج السلمون.

10. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز أو الخضار المشوية حسب الرغبة.

فوائد تناول سمك السلمون

يعالج اضطرابات المزاج

يعتبر سمك السلمون رائعًا لتعزيز الصحة العقلية ومكافحة الاكتئاب والقلق، وسمك السلمون غني بفيتامينات ب ، التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز كيمياء الدماغ الصحية وتوازن الهرمونات.

التحكم في الوزن

قد يساعدك تناول سمك السلمون بشكل متكرر على إنقاص الوزن والحفاظ عليه مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين ، يساعد سمك السلمون في إدارة الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع. بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية إلى حد ما وتحتوي حصة 3.5 أونصة من الصيد البري على 182 سعرة حرارية ، بينما تحتوي المزارع على 206 سعرة حرارية.

تشير الأبحاث إلى أن دهون أوميجا 3 الموجودة في السلمون والأسماك الدهنية الأخرى يمكن أن تقلل من دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وتحسن من فقدان الوزن.

يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

هام لصحة الجلد

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.