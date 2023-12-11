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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب السياحيين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلي باسم حلقة نقيب السياحيين صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة عبد المنعم واصل الابتدائية بالقاهرة الجديدة.

وقال ان شعب مصر اليوم يختار مستقبل الوطن لستة سنوات قادمة وان كل المرشحين لهم احترام كبير في الشارع المصري وما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية في كل المحافظات وفي كل مجالات التنمية والبناء وتسليح الجيش باحدث الأسلحة لتكون مصر من اقوي جيوش المنطقة في ظل مخاطر تهدد امننا القومي لذلك اري ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الاكثر شعبية وقبول لدي المصريين واختيارنا لسيادته تاكيد علي قرارنا باستكمال التنمية والبناء لمصر الحديثة.
وادعوا كل المواطنين النزول للإدلاء باصواتهم لاختيار الرئيس القادم لمصر  لاستكمال رسم ملامح بناء الجمهورية المصرية الجديدة

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