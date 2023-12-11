مفيد لأسرتك| حضري بسكويت الشوكولاتة والموز الصحي

البسكويت من الحلويات التي يعشقها الصغار وأيضًا الكبار، فيمكن تناوله كسناك سريع عند الشعور بالجوع، أو كوجبة عشاء خفيفة مع الشاي، لذا نقدم لك طريقة صحية وشهيه لعمل بسكويت الشوكولاتة والموز الصحي.

بسكويت بالشوكولاتة والموز

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة والموز

المقادير

- الموز : 2 حبة (مهروس)

- زبدة الفول السوداني : كوب

- حبوب الشيا : ربع كوب (مغسولة بربع كوب ماء)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

- سكر : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

-بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. اخلطي الموز المهروس مع الفانيلا و الكاكاو البودرة و حبوب الشيا والبيكنج باودر و السكر في وعاء.

3. أضيفي زبدة الفول السوداني و اخلطي حتى تتمازج المكونات وتتماسك لتصبح كالعجينة.

4. جهزي صينية خبز مربعة قياس 9 انش و بطنيها بورق الزبدة.

5. اسكبي المزيج في الصينية و سوي الوجه بالملعقة وأدخلي الصينية للفرن المجهز لمدة 10 دقائق.

6. اتركي البسكويت حتى يبرد ثم قطعيه مربعات صغيرة وممكن رش الوجه بالسكر الناعم قبل التقديم.

أبرز فوائد الكاكاو لصحتك

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

يحتوي الكاكاو على خصائص تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث يقوم الكاكاو الغني بالفلافانول بـ:

تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم.

ارتخاء وتوسيع الشرايين والأوعية الدموية.

تحسين تدفق الدم.

ويقلل الكاكاو من الكوليسترول الضار LDL، ويقلل من مقاومة الأنسولين والالتهاب. وقد تم ربط هذه الخصائص بانخفاض مخاطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.