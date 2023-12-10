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الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2024

جاك s2
جاك s2

أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لموديلات 2024 من سيارات جاك، وشهدت قائمة أسعار سيارات جاك الصادرة اليوم عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024.

 

وضمت القائمة الجديدة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، سيارات "جاك s2، جاك js3، js4، j7" 

 

وأصبح سعر أرخص سيارات جاك في السوق المصرية بعد الزيادات الجديدة 725000  جنيه  وفقاً للقائمة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب.

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة الجديدة الصادرة من المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك، والمرسلة اليوم إلى الموزعين المعتمدين.

 

أسعار سيارات جاك في مصر

 

 

كانت مجموعة القصراوي قد أعادت مؤخراً طرح السيارة JS2 بعد غياب، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا بإمكانه توليد قوة 113 حصانًا وأقصى عزم دوران 146 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT، بالتالي يتقارب أداؤها ومواصفاتها الفنية إلى حد كبير مع شقيقتها JS3. 

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