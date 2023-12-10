محافظ جنوب سيناء يناقش إقامة مهرجان الهجن والتراث أواخر يناير بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، مساء اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن وعضو الاتحاد العربي، وتناول اللقاء التشاور حول إقامة مهرجان الهجن والتراث بمنطقة الهجن والتراث بشرم الشيخ، 20 يناير القادم، ضمن موسم سباقات الهجن الذي يبدأ أوائل أكتوبر من كل عام وينتهي أواخر يناير من العام التالي.

وافاد رئيس اتحاد الهجن ان المهرجان يشارك به 22 قبيلة مصرية بإجمالي 1200 مشارك تقريبا عبارة عن 40 شوط منهم 10 أشواط مفاريد، وبحضور وفود رفيعة المستوى من 6 دول عربية هي الامارات، السعودية، الكويت، الاردن، السودان، تونس .