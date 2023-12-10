ندوة عن" خطوره الغيبة بالرواق الأزهري" بمركز شباب الساحل

نفذت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية النشء ، فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز شباب الساحل ، ندوة للطلائع بعنوان خطوره الغيبة ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

تحدث فيها فضيله الشيخ سامي الشريف عن خطورة الغيبة والنميمة وانهم كبيرتان من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر من ذلك، يقول الله سبحانه «وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا»، ويقول النبى ﷺ: رأيت أسرى بى رجالاً لهم أظفار من نحاس يخدشون بها، وجوههم وصدروهم، فقلت من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون فى أعراضهم. هم أهل الغيبة. والغيبة يقول ﷺ: ذكرك أخاك بما يكره. هذه هى الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، قيل: يا رسول الله إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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