وكيل تعليم قنا يتابع تسليم عقود التعيين للمعلمين الجدد

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال اللجنة المكلفة بتوقيع وتسليم عقود العمل كمعلم مساعد ، والمعنية بالاطلاع على أصول مسوغات التعيين ، والتي تنعقد بقاعة المديرية لليوم الثالث .

وأكد مدير تعليم قنا، خلال حوار ودي مع المعلمين والمعلمات على التزام الشفافية و الحيدة التامة في توزيع المعلمات على أقرب إدارة لمحل السكن المثبت في البطاقة الشخصية ، ووجه السيد في حضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام إلى إنجاز إجراءات التسكين للمعلمين لإحداث طفرة منشودة في قاعات رياض الأطفال وفصول الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية وبصفة خاصة تلك التي تعاني عجز .

الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة برئاسة محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية و عضوية احمد زين الموجه العام المالي والإداري وخالد هاشم مدير الشئون القانونية وحمدي بخيت مدير تنسيق التعليم الابتدائي ويوسف الديب والدكتور حسن عيسى و ناهد سيد حسين و وفاء احمد عبد الغني و عبير عبد الرحيم بإدارة الموارد البشرية قد استهلت عملها يوم الخميس الماضي و انتهت من مراجعة أوراق ٣٥٠ معلم ومعلمة خلال أيام عملها ، فيما تستكمل عملها يومي الاثنين والثلاثاء عملها للانتهاء من كل المجموعة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم اجتيازها للاختبارات و تكليفها للعمل بقنا .