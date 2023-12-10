الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اليوم الأول مُبهر .. الوطنية للانتخابات: الانتخاب مستمر في بعض اللجان الفرعية

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك جزءًا كبيرا من اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية تم غلقها الساعة الـ9 مساءً، إلا أن هناك عدداً من اللجان الفرعية في بعض المحافظات مستمر الانتخاب فيها، ويتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بغلق كل اللجان.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

 

وأوضح أنه عقب الانتهاء من انتخاب كافة الناخبين أمام اللجان الفرعية ستحصل الهيئة الوطنية للانتخابات على التأكيد بها لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفة مغلقة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة “إكسترا نيوز”.

 

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات ووضع الصناديق في غرفة مغلقة يتم تخصيص الحراسة عليها، مؤكدًا أن العملية الانتخابية في اليوم الأول كان بها إبهار في التواجد من جموع الناخبين.

 

وتابع الوطنية للانتخابات: “نشكر الناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم وشاركوا في هذا العُرس وباشروا حقوقهم وندعو كل الناخبين إلى الاستمرار في التواجد خلال الأيام اليومين الثاني والثالث لاستكمال هذا العُرس”.

 

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