الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الروسي: نزاع أوكرانيا جعل روسيا أكثر قوة

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا أصبحت أكثر قوة بسبب نزاع أوكرانيا الذي أثارته الولايات المتحدة، تماما كما حدث بعد انتصارها على نابليون وهتلر.

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قال الوزير في الكلمة التي ألقاها عبر الإنترنت خلال منتدى الدوحة: "عندما جمع نابليون كل أوروبا تقريبا وراءه لمهاجمة روسيا في بداية القرن التاسع عشر، حينها تمكنا من هزيمته، وخرجنا بعد هذا العدوان أكثر قوة"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وعندما فعل هتلر الشيء نفسه في منتصف القرن الماضي وتمكن من إخضاع غالبية الدول الأوروبية وشن هجومه على روسيا، هزمناه وخرجنا من الحرب أكثر قوة.

وتابع: "نتيجة الحرب التي حركتها الولايات المتحدة ضد روسيا باستخدام أوكرانيا أصبحت واضحة... النتيجة الرئيسية بالنسبة لنا، وبالمناسبة، الآخرون أيضا سيشعرون بهذه النتيجة لاحقا، هي أن روسيا أصبحت أقوى بكثير، مما كانت عليه قبل هذه الأحداث".

وأطلقت روسيا حربها في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدفها هو حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة سوى ذلك.

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