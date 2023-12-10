إغلاق صناديق الإقتراع فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بكفر الشيخ

بنسبة إقبال مشرفة تعكس وعىّ أبناء المحافظة..

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد، 10 من ديسمبر، تم الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الأول، وغلق صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المرقمة، بمعرفة المستشارين، والتحفظ عليها بمعرفة أطقم الحراسة من قوات الشرطة؛ وسط الحراسة المشددة، بعد انتهاء اليوم الأول من الإنتخابات بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، والمقرر لها فى 10، 11 ، 12 ديسمبر الحالي.

وأضاف أن العملية الانتخابية مستقرة ولا يوجد مشاكل او معوقات، وتتم في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، على أن تفتح اللجان الإنتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة من صباح غداً الإثنين في اليوم الثانى للإنتخابات الرئاسية 2024.