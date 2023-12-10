الانتخابات الرئاسية 2024 .. غلق اللجان في نهاية أول أيام إدلاء المواطنين بأصواتهم بمدينة نصر

انتهى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة وغلق باب اللجان، بمنطقة مدينة نصر، في تمام التاسعة مساءً معلنة انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



غلق اللجان في نهاية أول يوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

غلق اللجان في نهاية أول يوم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.