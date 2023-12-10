محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش

أدلي محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم الأحد، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش، والتي شهدت إقبالا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحاً.

وعقب الإدلاء بصوته قام المحافظ بتفقد سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مؤكدًا على سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات علي مستوي المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا الي وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

ولفت المحافظ، إلى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لنجاح العملية الانتخابية، اذ تم توفير مظلات أمام اللجان للوقاية من أشعة الشمس وإضاءة المناطق المحيطة باللجان ورفع كفاءتها وتوفير نقطة طبية وسيارات إسعاف في محيط اللجان، بجانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وتوفير مولدات احتياطية للكهرباء في كل لجنة انتخابية.

وأوضح المحافظ، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.