نائب محافظ بني سويف يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة مدرسة الصم والبكم بمدينة الفشن "لجنة المغتربين والوافدين"، في أول انتخابات الرئاسة 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد10 ديسمبر الجاري وتستمر حتي الثلاثاء المقبل 12 من نفس الشهر ، وذلك داخل 450 مقر انتخابي يضم 497 لجنة فرعية ، بجانب تخصيص 9 لجان عامة و4 لجان للمغتربين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية مساء اليوم، بمركزي الفشن وببا، والتي تفقد خلالها عددا من اللجان بالمركزين لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد نائب المحافظ ، عقب إدلائه بصوته، أهمية المشاركة في الانتخابات بإعتبارها واجب وطني وحق دستوري على المواطينن كافة ممن يحق لهم الانتخاب ، خاصة في ظل الظروف الحاليةوالتحديات الداخلية والخارجية

رافق نائب محافظ بني سويف خلال جولته الميدانية كل من محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ونواب رؤساء المركزين ورؤساء القرى

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