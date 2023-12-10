محافظ البحر الأحمر: الإقبال في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية غير عادي (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالا يعكس وعي المواطنين

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المحور"،مساء اليوم الأحد، أن الإقبال كان شديد جدا خاصة على لجان الوافدين، لأن المحافظة تضم أعداد كبيرة من الوافدين يعملون داخل المحافظة".

وتابع محافظ البحر الأحمر: "حرصنا على رصد مدى إقبال المواطنين في المناطق الجنوبية من المحافظة ومنها حلايب وشلاتين"، معقبا: "كان هناك اهتمام من المواطنين للمشاركة في الانتخابات".

وأردف محافظ البحر الأحمر: "الإقبال كان غير عادي، والتنظيم كان أكثر من رائع فضلا عن التسهيلات التي تم تقديمها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

مرشحو الرئاسة:



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.