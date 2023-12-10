وزير الرياضة: الشباب أثبت وعيه الكامل بالمشاركة والإيجابية في الاستحقاق الانتخابي

رصدت وزارة الشباب والرياضة من خلال غرف العمليات التي أقامتها الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية، اقبالاً كثيفاً من الناخبين الشباب علي لجان التصويت بالإنتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، في اليوم الأول للعرس الديمقراطي على صناديق الإقتراع بكافة اللجان منذ صباح باكر وحتى الآن والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أهم المشاهد التى ظهرت خلال اليوم الأول لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو إقبال الشباب وذاك بفضل الدعم والرعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المبادرات القومية التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة على مدار الأعوام القليلة الماضية للتوعية والتثقيف السياسي وحث المواطنين على المشاركة بإيجابية فى مختلف مسارات التنمية الشاملة وممارسة حقهم الدستوري، مؤكداً أن الشباب المصري أثبت وعيه الكامل وحرصه على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد.

وأشار "صبحي" إلى أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل غرفة العمليات الخاصة بالوزارة لمتابعة سير الانتخابات، وحصر المشاركة أولاً بأول، ومتابعة نسبة المشاركة الشبابية في كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت تلك المبادرات تحت مسميات عده منها "شارك..الكلمة كلمتك، وأعرف لجنتك ووثق وبشبابها وغيرها من المبادرات، التي أطلقتها الوزارة لتحفيز المواطنين للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية الرئاسية، والتعريف بدورهم الإيجابى فى استكمال مسيرة الوطن.