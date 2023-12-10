المشرق الإماراتى يسعى لتوفير 30 مليار دولار للتمويل المستدام

بلغت قيمة التمويل الذى رصده بنك المشرق الإماراتى بفروعه المتعددة فى دول مصر، الهند، البحرين، قطر، بالاضافة إلى الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالى 20 مليار دولار، وتم استخدامها فى الاستثمارات المختلفة والمتنوعة المتعلقة بتحديات التغير المناخى. وكان البنك قد أعلن مؤخرًا أنه يسعى لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030. يذكر أن البنك يعد واحدًا من أكبر الداعمين قمة المناخ COP28 والتى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالى. وكان أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذى لمجموعة المشرق، أن البنك شريك أساسى فى المبادرات التى تطرحها دولة الامارات ومساعيها لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن العام الحالى هو عام الاستدامة فى دولة الإمارات.

يذكر أن بنك المشرق هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص فى دولة الإمارات، وتأسس عام 1967 تحت اسم بنك عمان، ويمتلك الآن نحو 12 مكتبًا خارجيًا فى 9 دول بأمريكا وآسيا وأوروبا وأفريقيا، وبدأ البنك نشاطه فى مصر عام 1977 ويمتلك نحو 12 فرعًا فى مناطق مختلفة بعدة محافظات منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، العاشر من رمضان.