أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب نظرًا للإقبال غير المسبوق من جمع الناخبين.

وفي وقت سابق، كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات كافة التي تم اتخاذها في شأن العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا على أن غرفة العمليات للهيئة الوطنية للانتخابات تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين في اليوم الأول من الانتخابات، موضحًا أن إحدى هذه الشكاوى هو البطء والكثافات العالية أمام اللجان على معظم اللجان على مستوى الجمهورية.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات:

أوضح “بنداري”، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق مع لجان المتابعة والجهات المعنية للبدء في تنظيم عمليات التقاطر خارج المقرات تساعد على دخول وخروج الناخبين للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الغرفة تلقت شكوى من ذوي الإعاقة بمدرسة السعيدية بالجيزة لعدم وجود كارت "برايل" لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، مشددًا على أنه بالفحص تم التأكد من صحة الشكوى وتم توزيع كارت برايل على كل اللجان.

وأضاف أن الغرفة تلقت أيضًا شكوى من بعض المواطنين بخصوص البطء في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاستعلام، منوهًا بأن من قاموا بالاستعلام والدخول على موقع الهيئة عدد كبير جدًا ولم يحدث منذ انتخابات 2014.

اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024

وتابع: "5 ملايين ناخب استعلموا عن لجانهم من 9 صباحًا حتى الآن"، مشيرًا إلى أن الاستعلام برقم 5151 تجاوز نصف مليون استعلام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.