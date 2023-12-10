جوارديولا يتحدث عن الفوز على لوتون تاون بالبريميرليج

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب لوتون تاون بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا :قدمنا أداءً جيدًا بعد ما حدث في النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف : المواجهة بمثابة اختبار جيد واللاعبون أظهروا رد الفعل الضروري، وهذا تحد، واللاعبين كانوا حاضرين من خلال الركض والقتال، أنا فخور بسلوكهم، ولعبنا بصورة أفضل في الشوط الأول، ولكن نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف، ولم نسجلها.

وعلق على غياب إيرلينج هالاند: لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم، سنتابع الوضع يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية.