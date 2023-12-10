وكيل تعليم الوادي الجديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالخارجة

حرص المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، في أول يوم للانتخابات الرئاسية لعام 2024، على التصويت بصحبة عائلته في مقر لجنة الوافدين في مركز شباب الخارجة.

وأكد سيد، أن المشاركة في الانتخابات هي حق دستوري وواجب وطني، وأنه يجب علينا جميعًا أن نثبت للعالم أجمع أن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار وأن الشعب المصري يمارس حقه الديمقراطي بحرية وشفافية. كما أشار إلى أهمية توثيق هذا الحق وتأكيد أن الشعب هو من يختار قادته السياسيين.

وتحدث المهندس سيد عبد العزيز عن التحديات التي تواجه البلاد وأهمية اختيار قائد قادر على مواجهتها بكفاءة. وأكد على ضرورة وجود رؤية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وتحسين معيشة المواطنين.

كما تحدث عن أهمية تعزيز قطاع التعليم وتطويره لتأهيل جيل المستقبل وتوفير فرص العمل للشباب. وشدد على ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع لتحقيق رؤية مصر 2030 والنهوض بالبلاد إلى مستويات جديدة من التقدم والازدهار.

وأعرب سيد، عن ثقته الكبيرة في مسيرة الديمقراطية في مصر، مشددًا على أهمية مشاركة الجميع في العملية الانتخابية لاختيار الرئيس القادم. وأشار إلى أن الانتخابات هي فرصة حقيقية للشعب المصري للتعبير عن آرائه وتطلعاته للمستقبل والمساهمة في بناء مصر الجديدة.

وعندما تم سؤاله من “الوفد” عن الحملة الانتخابية للمرشحين، أكد سيد أنه يتابع باهتمام البرامج الانتخابية للمرشحين المختلفين، والتي تتضمن العديد من الوعود والخطط لتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأعرب عن أمله في أن يُختار المرشح الأنسب الذي يستطيع تحقيق هذه الوعود ودفع مصر نحو مستقبل أفضل.

وشدد سيد، على أهمية حضورية للمواطن المصري في العملية الانتخابية، ودعا الجميع للخروج والتصويت، مؤكدًا أن الشعب هو من يمتلك القوة الحقيقية في تشكيل مستقبل بلاده. وأوضح أن الواجب الوطني يقتضي من الجميع الاهتمام بمستقبل الوطن والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

وبعد أداء سيد لواجبه الوطني، غادر مقر الانتخابات بابتسامة على وجهه مع رضا تام على مشاركته في هذا العرس الديمقراطي الهام، وتعهد بالالتزام بمتابعة المرشحين والانتخابات حتى النهاية، والعمل على مشاركة أكبر للمواطنين في العملية الانتخابية فيما هو قادم.

ودعا المهندس سيد عبد العزيز جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 م والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في مستقبل مشرق لمصر. وأشار إلى أهمية المشاركة السلمية والمنظمة، مع التزام القوانين والأعراف الديمقراطية لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يدلي بصوتة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يدلي بصوتة