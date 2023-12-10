تريزيجيه يتألق ويحرز هدفين في انتصار طرابزون على جازي عنتاب بالدوري التركي

قاد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور للفوز على جازي عنتاب بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي.



أحرز تريزيجيه الهدف الأول لصالح طرابزون في الدقيقة الثانية من رأسية سكنت شباك جازي عنتاب، قبل أن يضيف باكاسيتاس هدف طرابزون الثاني في الدقيقة 59.



بعدها أضاف تريزيجيه هدف فريقه الثالث، والثاني له في المباراة ذلك في الدقيقة 76، فيما سجل دينيس هدف تقليص الفارق لأصحاب الدار في الدقيقة 80.

شارك تريزيجيه منذ بداية اللقاء مع طرابزون قبل أن يقرر المدرب استبداله في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي.



ويُعد هذا الهدف الثالث لمحمود حسن تريزيجيه مع نادي طرابزون سبور في الدوري التركي الموسم الحالي بعدما شارك في 10 مباريات.



ورفع تريزيجيه رصيد مساهماته التهديفية مع طرابزون سبور في الدوري التركي هذا الموسم إلى 5 مساهمات، بعد تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



رفع طرابزون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي ، فيما يحتل جازي عنتاب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

