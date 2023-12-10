وكيل التعليم بالوادي الجديد: منسوبي التعليم سطروا ملحمة وطنية رائعة

شهدت محافظة الوادي الجديد، مشاركة قوية وملفتة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وقام العاملون في قطاع التعليم بالمحافظة بتسطير ملحمة وطنية رائعة من خلال مشاركتهم الايجابية والفاعلة في العملية الانتخابية.

وعبّر عبد العزيز عن فخره واعتزازه بالعاملين في قطاع التعليم بالوادي الجديد، مشيرًا إلى أن مشاركتهم القوية تعكس وعيهم المدني وانتمائهم الوطني، وتعبيرًا عن حبهم لوطنهم واهتمامهم بمستقبله. وأشاد بالجهود التي بذلها العاملون لتوفير الظروف الملائمة للمشاركة الرائعة في الانتخابات.

وأشار عبد العزيز، إلى أن التعليم هو أحد أهم الركائز في المجتمع، وأن دور العاملين في قطاع التعليم يتعدى مجرد نقل المعرفة والتعليم، بل يشمل تربية وتنمية الشخصية، ورسم مستقبل أفضل للوطن. ولذلك، فإن مشاركتهم النشطة في العملية الانتخابية تعكس التزامهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القوة الرائعة التي ظهرت في اليوم الأول للانتخابات هي بداية لمشاركة مستدامة ومستمرة من جميع فئات المجتمع في العملية الديمقراطية. ودعا العاملين في قطاع التعليم إلى الاستمرار في تعزيز الوعي السياسي والديمقراطي بين الطلاب والمجتمع المحلي، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وفي ختامه، أكد عبد العزيز، أن مشاركة الوادي الجديد الفاعلة في الانتخابات الرئاسية تعطي صورة إيجابية عن مدى وعي وتعليم الأفراد في المنطقة، وتعكس التزامهم بمستقبل الوطن وتشكيله بطريقة ديمقراطية وحرة. وأشاد بالدور الحيوي لقطاع التعليم في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الوادي الجديد.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات