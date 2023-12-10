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"الوطنية للانتخابات": استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب
الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

عيسى إسكندر يناشد المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتور عيسى اسكندر،
الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا

حث الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، المصريين في الداخل للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاحد بجميع محافظات مصر، و المقرر لها أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.

وتابع إسكندر: "بعد الملحمة التي سطرها أبناء المصريين بالخارج من مختلف دول العالم وحرص أبناء الجاليات المصرية علي المشاركة وبقوة فى الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الأول والثاني والثالث من ديسمبر لأننا جزء لا يتجزء من الدولة المصرية وحريصون على أمنها واستقرارها ودعمها".

واستكمل: "المشاركة في الانتخابات خطوة مهمة نحو استمرار الاستقرار الأمني وتكملة المسار في مواجهة تحديات المنطقة".

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