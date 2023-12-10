الائتلاف المصري يشيد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تمكين ذوي الاحتياجات

أشاد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بالجهد الواضح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تخصيص لجان لذوي الاحتياجات والتعاون من اجل توفير الأدوات اللوجستية من سيارات إسعاف وعدد من الكراسي المتحركة وغيرها من الادوات لتسهيل مشاركة ذوى الاحتياجات، إلا ان في السياق ذاته رصد متابعوا الائتلاف بمحافظتى قنا وسوهاج الآتى :

1.عدم وجود أشخاص مدربين للتعامل مع ذوي الاعاقة و لم يسهم المجلس القومي لحقوق ذوي الاعاقة في توفير أشخاص من ذوي الاعاقة أنفسهم طبقا للخطاب الرسمي المرسل للمحافظين لمخاطبة جميع المديريات بترشيح ذوي الاعاقة من الاعاقات الخفيفة لتيسير العملية الانتخابية علي ذوي الاعاقة.

2 .الكراسي المتحركة الموجودة داخل اللجان الانتخابية بعضها قديم و يصعب تحريك الكرسي المتحرك للأشخاص ذوى الأوزان الثقيلة .

3.وجود بوستر ارشادي واحد فقط خارج بعض اللجان خاص بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية و عدم وجود بوستر ارشادي داخل اللجنة.