عاجل
"الوطنية للانتخابات": استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب
الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سارة سلامة تبرز أنوثتها بالأبيض المجسم

سارة سلامة
سارة سلامة

تنجذب الفنانة سارة سلامة نجلة الفنان أحمد سلامة للأزياء الجريئة التي تبرز منحنيات جسدها بشكل لافت ومثير مما يعارضها كثيرًا للانتقادات من متابعيها.

وظهرت سارة سلامة عبر الإنستجرام بإطلالة كاجوال تميل للجرأة، حيث ارتدت بادي أبيض قصير كشف عن خصرها ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لقصة الهاي ويست بلون الأزرق الغامق، فيما انتعلت بوت طويل صمم من الجلد الأسود.

وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية مع حقيبة اليد الصغيرة السوداء.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها وارتدت نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها الجذابة ولون الكشمير في الشفاه.

مواد متعلقة

سارة سلامة تستعين بشعرها لتخفيف جرأة البكيني

"تلميح صريح لأبوهشيمة".. سارة سلامة تستعرض أنوثتها بالتايجر في الجيم

باربي العرب.. سارة سلامة تستعرض ساحرة بالفوشيا اللامع
الجريدة الورقية