سارة سلامة تبرز أنوثتها بالأبيض المجسم

تنجذب الفنانة سارة سلامة نجلة الفنان أحمد سلامة للأزياء الجريئة التي تبرز منحنيات جسدها بشكل لافت ومثير مما يعارضها كثيرًا للانتقادات من متابعيها.

وظهرت سارة سلامة عبر الإنستجرام بإطلالة كاجوال تميل للجرأة، حيث ارتدت بادي أبيض قصير كشف عن خصرها ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لقصة الهاي ويست بلون الأزرق الغامق، فيما انتعلت بوت طويل صمم من الجلد الأسود.

وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية مع حقيبة اليد الصغيرة السوداء.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها وارتدت نظارة شمس ضخمة تناغمت مع ملامحها الجذابة ولون الكشمير في الشفاه.