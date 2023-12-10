إقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المسائية بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، حشودا كبيرة من الناخبين، أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

ويشار إلى أن لجان الأقصر شهدت مع بدء اليوم الأول من ماراثون الانتخابات الرئاسية، إقبالًا على لجان الانتخابات، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية، بالإضافة إلى أربع لجان للمغتربين على مستوى المحافظة.

وتُجرى عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد دكتور عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.