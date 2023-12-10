في أول ظهور بعد وفاة والدها.. ريهام عبد الغفور تواسي أحمد حلمي بملامح يكسوها الحزن

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفورعلى مواساة النجم أحمد حلمي في عزاء شقيقه خالد، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، فعلى الرغم من حزنها على رحيل والدها النجم أشرف عبد الغفور إلا أنها لم تتردد في تقديم واجب العزاء له ولزوجته منى زكي.

ريهام عبد الغفور تواسي أحمد حلمي في عزاء شقيقه

وبدت ريهام عبد الغفور بملامح باهتة يكسوها الحزن والأسى على رحيل والدها، حيث إن هذا الظهور الأول لها بعد مرور أسبوع على وفاته.

أول ظهور لريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

في الوقت نفسه، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مساندة أحمد حلمي في عزاء شقيقه والوقوف إلى جانبه، وكان على رأسهم ياسمين عبدالعزيز، وشيرين، وعمرو سعد، وعبير صبري، وإدوارد، وسيد رجب، وأمير صلاح، وناصر سيف، والمنتج حمدى بدر.

أول ظهور لريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

وفاة شقيق أحمد حلمي

وفقد النجم أحمد حلمي شقيقه الأكبر خالد حلمي بعد صراع مع المرض، صباح الجمعة الماضية، حيث شُيعت جنازته، وتم دفنه بمقابر الأسرة ببنها بمحافظة القليوبية.

ونعى حلمى وفاة شقيقه بكلمات مؤثرة، فيما طالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المُصغرة "إكس".

أول ظهور لريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها

أحمد حلمي يودع شقيقه بكلمات مؤثرة

نشر"حلمى" صورة تجمعه بشقيقه الأكبر خالد حلمي، وأرفقها بتعليق: "نسألكم الدعاء لأخويا خالد".

كما نعاه خلال منشور آخر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" بعد ساعات من وفاته وكتب: "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن".

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها الراحل أشرف عبدالغفور

على صعيد آخر، كانت الفنانة ريهام عبدالغفور قد ودعت والدها النجم الراحل القدير أشرف عبدالغفور بكلمات مؤثرة تُبكي القلب، في أول تعليق رسمي لها بعد ساعات من وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، متأثرًا بحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ريهام عبد الغفور مع والدها أشرف عبد الغفور

نعت ريهام والدها أشرف عبدالغفور، برسالة حب تكسوها الدموع، أعربت فيها عن حزنها الشديد على فراقه واشتياقها له، إلى جانب فاجعتها القوية في وفاته، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتبت ريهام عبدالغفور: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كده".

وتابعت: "حتوحشني أوي يا حبيبي .. توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا".

ريهام عبد الغفور مع والدها أشرف عبد الغفور

ريهام عبدالغفور تكشف موعد ومكان جنازة والدها الراحل أشرف عبدالغفور

كما كشفت ريهام عبدالغفور عن موعد جنازة والدها الراحل قائلة: "الجنازة اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

واختتمت منشورها بالكشف عن مكان الدفن والمطالبة بالدعاء لوالدها، حيث قالت: "والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر .. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي".