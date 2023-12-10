إقبال على مدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز بالطالبية

شهدت مدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز للغات، بمنطق الطالبية بشارع الهرم في محافظة الجيزة، إقبالاً من قبل المشاركين بعمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.



كانت رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات الرئاسة، قد أعلنوا منذ قليل، بمنطقة الهرم والعمرانية، عن توقف التصويت باللجان الفرعية، بشكل مؤقت لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل أن تعيد استكمال العملية الانتخابية في الرابعة عصرًا.



انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

