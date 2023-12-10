«البيطريين» تناقش فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى

أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، عن اجتماع مجلس النقابة الأسبوع الحالى لمناقشة الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام و12 مقعداً بالنقابة العامة وعدد24 نقابة فرعية فيما عدا نقابتى القاهرة والجيزة وقنا حيث تقام الانتخابات العام القادم ويفتح باب الترشح خلال شهر ديسمبر الحالى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مادة 18، وعملاً باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم ý166‏ لسنة ý1970 مادة 33، فإنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة على: ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أكثر من ý15‏ عاماً، ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاماً و6 مقاعد للقطاعات المختلفة 1 فوق السن وخمسة مقاعد لتحت السن ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات الأخرى ما عدا محافظة قنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات الترشح وهى ملء بيانات استمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة كارنيه النقابة سارٍ، و2 صورة شخصية حديثة، وأن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك خاصة بالقطاع وفرعية قنا، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية، وأن يكون مسدداً لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2023م.

وتضمنت الأوراق المطلوبة إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب ما زال يعمل بهذه الجهة، على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التى يعمل بها، وذلك للأطباء العاملين بالحكومة فقط، لمرشحى «القطاع والفرعية»، وإفادة من جهة العمل للعاملين بالقطاع الخاص أو إقرار من الطبيب البيطرى الحر بأنه لا يعمل لدى أى جهة حكومية أوخاصة لمرشحى «القطاع– الفرعية».

وتسلم طلبات الترشح شخصياً باليد بمقر الثقابة العامة بالقاهرة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة– شارع الحديقة- جاردن سيتى؛ بشرط أن يتم التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لغلق باب الترشح.