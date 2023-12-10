أخر ساعات تصويت اليوم الأول .. إقبال متزايد لإدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات

قبل غلق اللجان

إقبال متزايد شهدته لجان الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، بمنطقة مدينة نصر، في آخر ساعات التصويت قبل غلق أبواب اللجان في تمام التاسعة مساءً معلنة انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

قبل غلق اللجان توافد الناخبين للإدلاء باصواتهم فى آخر ساعات اليوم الأول