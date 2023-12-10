يحيا الهلال مع الصليب.. مسلمون وأقباط يهتفون "تحيا مصر" أمام لجان الأقصر

في ملحمة وطنية، شارك مسلمون وأقباط بقرية الدير التابعة لمدينة إسنا بجنوب المحافظة، مساء اليوم الأحد، فى التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى، وسط هتافات تحيا مصر، رافعين أعلام مصر، أمام اللجان خلال التصويت بالانتخابات في اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات.

وتوافد على لجان الانتخابات بمختلف أرجاء قرى مدينة إسنا جنوب المحافظة، عدد من قساوسة وقيادات إيبارشية إسنا وأرمنت، للتأكيد على الواجب الوطنى بالتصويت فى العملية الإنتخابية ودعم الدولة المصرية فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.





وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خلال جولته على عدد من اللجان فى مدينة إسنا، عملية التنظيم من الفرق الشبابية وتوفير الخدمات اللازمة داخل المدارس ومقرات اللجان، حيث يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.



وكانت انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.



