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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نزع 733 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

مشروع مسام في اليمن
مشروع مسام في اليمن

 

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد، نزع 733 لغما أرضيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، خلال الأسبوع الماضي.

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مشروع مسام في اليمن

وذكرت غرفة عمليات مشروع "مسام"- في بيان، أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن الفرق أزالت الأسبوع الماضي 733 لغما أرضيا وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 618 ذخيرة غير منفجرة، و110 ألغام مضادة للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة.

وقامت فرق إزالة الألغام التابعة للمشروع بتطهير 196 ألفا و469 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، الأسبوع الماضي.

ووفقاً لإحصائيات المشروع، فإن الفرقة الميدانية تمكنت منذ بداية عملها في نهاية يونيو 2018 وحتى الآن من إزالة 424 ألفا و527 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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