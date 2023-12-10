سلطة الدجاج المشوي للرجيم

تفضل السيدات والفتيات تحضير العديد من الأصناف الصحية التي تفيدة النظام الغذائي للوصول الي الوزن المثالي، لذا تتجه لشراء الدجاج لعمل أفضل الوجبات.

طبق السلطة من الأطباق المتواجدة دائماً على مائدة الطعام لمن يتبعون النظام الغذائي لتخفيف وزنهم الرجيم، ولتتمتعي بوجبة خفيفة وطيبة.

وتحتوى الدجاج على فوائد متعددة أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

نعرض عليكِ كيفية عمل سلطة الدجاج المشوي الطيبة والمميزة، جربيها وقدميها على سفرتك اليوم.

المقادير

- لتحضير الدجاج :

الدجاج : 2 صدر

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- لتحضير السلطة :

خس : 5 اكواب (مقطع)

خيار : كوب (مقطع)

الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

البصل الأحمر : نصف كوب (مفروم)

الفليفلة الصفراء : نصف كوب (مقطعة)

- لتحضير الصلصة :

بقدونس : كوب

البصل الأحمر : ربع كوب (مقطع)

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

الثوم : فصّان (مهروس)

التوابل : نصف ملعقة صغيرة (إيطالية)

زيت الزيتون : ثلث كوب

خل التفاح : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

تبّلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم ادهني الشواية بزيت الزيتون واشوي الدجاج لمدة 4-5 دقائق من كلا الجهتين حتى ينضج.

اتركي الدجاج حتى يبرد، ثم قطّعيه إلى شرائح، وضعيه في طبق جانبي.

لتحضير الصلصة: ضعي البقدونس، والبصل، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، وخل التفاح، وزيت الزيتون، والتوابل الإيطالية، في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات على سرعة بطيئة لحوالي 3 دقائق حتى تتجانس.

في طبق التقديم، ضعي الخس، والخيار، والطماطم، والفليفلة، والبصل، وشرائح الدجاج، ثم أضيفي الصلصة فوق السلطة، وقدميها.