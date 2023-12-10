الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقبال كبير على لجان الاقتراع بالغردقة في الفترة المسائية (شاهد)

اقبال كبير على لجان
اقبال كبير على لجان الاقتراع بالغردقة خلال الفترة المسائية

عرضت فضائية "ten"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات اقبال كبير على لجان الاقتراع الانتخابات الرئاسية  بالغردقة خلال الفترة المسائية.

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نبيلة عبيد تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

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انتخابات الرئاسة 2024.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الاقتراع بمدرسة شبرا الثانوية

ويظهر الفيديو تواجد عدد كبير من المواطنين طوابير طويلة خارج   اللجان للإدلاء بأصواتهم.

 

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

 

 

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

 

 

 

 ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.             

 

 

 

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

 ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

 

 

 

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

 

 

 

 وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

 

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