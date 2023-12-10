العاملون بوزارة الزراعة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في العاصمة الإدارية



أدلى قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والعاملين بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة قيادات الوزارة في القطاعات والهيئات والإدارات المختلفة، فضلا عن المديريات بالمحافظات، بضرورة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكافة العاملين، للنزول والمشاركة والادلاء بأصواتهم، والتحلي بالإيجابية، بإعتبار المشاركة واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

وتقدم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لتغير المناخ، صفوف العاملين بالوزارة، من أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة الايجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

كما وجه وزير الزراعة، جموع الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.